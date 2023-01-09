Криминал 09 января 2023, 08:49 Следователи в Барнауле раскрыли дело об убийстве женщины, замаскированное под исчезновение СК раскрыл дело об убийстве женщины в Барнауле, замаскированное под исчезновение

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Жительница Барнаула несколько дней числилась пропавшей без вести, но на самом деле ее убили. Тело женщины обнаружили на крыше одного из домов города. Главным подозреваемым оказался ее бывший муж. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным СК, тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли вечером 8 января на крыше многоэтажки на улице Юрина в Барнауле. Ранее она числилась пропавшей без вести. Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.

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«Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть», — сказано в сообщении ведомства.

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Подозреваемыми оказался 37-летний мужчина — бывший муж убитой. По данным следствия, между парой в ночь с 4 на 5 января произошел конфликт из-за квартиры. В итоге экс-супруг задушил женщину. Однако он решил скрыть убийство и отнес труп на крышу дома, присыпал снегом. От вещей бывшей жены и ее телефона подозреваемый избавился.

Следователи сейчас готовят ходатайство об аресте мужчины. Расследование дела продолжается.