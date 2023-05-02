Криминал 02 мая 2023, 23:14 Следователи установили личности подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани Telegram

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Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю установили личности подозреваемых в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко. Молодые люди пропали несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба управления.

В ведомстве провели оперативное совещание по уголовному делу о безвестном исчезновении мужчины и девушки в Выселковском районе.

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«Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки», — сказано в релизе по итогу совещания.

Правоохранители нашли основания для задержания подозреваемых. Их личности не раскрываются в интересах следствия.

Одного из подозреваемых уже поймали, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его информации, фигурант ранее отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.

Ранее в СМИ появилась информация, что тело пропавшей девушки-аниматора нашли, о его местонахождении сообщил подозреваемый на допросе. Судьба пропавшего с ней коллеги Кирилла Чубко пока неизвестна.