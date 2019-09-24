Следователи РФ обвинили власти Украины в международном терроризме

Жизнь россиян оказалась в опасности после того, как при попустительстве и с ведома властей Украины в Луганске взорвали мост. По этому путепроводу вскоре должен был проехать очередной гумконвой из России. СК возбудил дело о международном терроризме.

«Неустановленные лица, выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-й Керамической города Луганска», — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей. Теперь грузовикам придется найти другой путь.

Источник фото: Следственный комитет

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Мост взорвали 19 сентября. По мнению следователей, преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи из России жителям Луганской народной республики.

В результате теракта также могли пострадать и россияне — сотрудники МЧС, которые должны были сопровождать колонну грузовиков. Следовательно, совершенный теракт также направлен против интересов Российской Федерации, подчеркнули в СК.

Российские следователи намерены установить все обстоятельства совершенного международного теракта. Расследование будет проведено в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права. Уголовное дело возбудили из-за действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан России, а также нарушения мирного сосуществования государств.