Следователи разберутся в смерти пенсионерки из Алапаевска. Ранее она жаловалась на избиения сына

Пожилая женщина из Алапаевска (Свердловская область), которую не раз избивал собственный сын, умерла в начале сентября. Сотрудники Следственного комитета начали расследование.

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«Дело ранее возбуждалось в полиции по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а поскольку женщина умерла, мы забрали дело себе», — рассказали РИА «Новости» представитель регионального ведомства.

Он отметил, что из-за смерти женщины дело в ближайшее время переквалифицируют на более тяжкий состав преступления.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин в Facebook написал, что в апреле этого года к нему обратились жильцы одного из домов в Алапаевске и пожаловались на соседа, который регулярно бьет свою мать. Женщина однажды написала заявление в полицию на сына, но потом забрала его обратно.

В итоге стражи порядка, по словам Ионина, отказались возбуждать уголовное дело, а администрация города не стала выселять мужчину из жилья. Пенсионерка умерла 1 сентября.

Однако начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сына пенсионерки четыре раза привлекали к административной ответственности.

«Совет в этом случае для людей, которые могут оказаться или оказываются в подобной ситуации, только один: прощать извергов недопустимо», — заявил Горелых Ura.ru.