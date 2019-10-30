СК расследует дело о казни более 200 ейских детдомовцев в 1942 году

Следственный комитет России начал расследование дела о геноциде по материалам о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что следователи изучили рассекреченные ФСБ архивные материалы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно данным СК, в Краснодарский край для массовых карательных операций направили Зондеркоманду СС-10 «а». Ее возглавлял доктор Курт Кристман. С собой у нацистов были мобильные газовые камеры.

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В массовом убийстве воспитанников детдома Ейска приняли участие специально прибывшие на юг нашей страны каратели и местные гестаповцы.

Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора.

Кристмана потом судили, а вот начальник гестапо Ейска Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух, которые участвовали в геноциде, остались без наказания.