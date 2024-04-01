Криминал 01 апреля 2024, 21:43 Следователи раскрыли причину смерти мальчика, найденного в болоте под Курском СК: мальчик, тело которого нашли в Курской деревне, скончался от асфиксии РИА «Новости»

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Десятилетний ребенок, погибший в болоте в Курской области, скончался из-за асфиксии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревне Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии», — заявили в ведомстве.

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Правоохранители отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. Следователи предположили, что смерть ребенка не носит криминального характера.

Школьник ушел из дома на прогулку 22 марта и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы. Волонтеры, кинологи и полицейские занялись поисками мальчика. Его тело нашли днем 29 марта в болоте в деревне Чапли. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее девятилетний ребенок сгорел заживо при пожаре в частном доме в Якутии. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности электронагревательного прибора, находящегося в гараже.