Следователи проверят обстоятельства смерти участкового в Новосибирской области

По данным СМИ, одной из предполагаемых причин смерти мужчины является самоубийство. Согласно предварительной информации, накануне 26-летний участковый поссорился со своей супругой, пишет «ФедералПресс».

В настоящий момент по факту произошедшего ведется доследственная проверка. Правоохранители устанавливают детали и причины случившегося.