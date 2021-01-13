Следователи проверят обстоятельства смерти участкового в Новосибирской области
Следователи проверят обстоятельства смерти участкового, тело которого нашли в Купине в Новосибирской области, информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.
По данным СМИ, одной из предполагаемых причин смерти мужчины является самоубийство. Согласно предварительной информации, накануне 26-летний участковый поссорился со своей супругой, пишет «ФедералПресс».
В настоящий момент по факту произошедшего ведется доследственная проверка. Правоохранители устанавливают детали и причины случившегося.