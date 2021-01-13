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    13 января 2021, 13:07

    Следователи проверят обстоятельства смерти участкового в Новосибирской области

    Полина Петрова

    Следователи проверят обстоятельства смерти участкового, тело которого нашли в Купине в Новосибирской области, информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.
    Следователи проверят обстоятельства смерти участкового в Новосибирской области

    По данным СМИ, одной из предполагаемых причин смерти мужчины является самоубийство. Согласно предварительной информации, накануне 26-летний участковый поссорился со своей супругой, пишет «ФедералПресс».

    В настоящий момент по факту произошедшего ведется доследственная проверка. Правоохранители устанавливают детали и причины случившегося.