Следователи проверят мэрию Бийска из-за «спековских» домов

Алтайские следователи рассказали, что обыски в мэрии Бийска, которые начались в понедельник прямо во время планерки, связаны с нарушениями при вводе в эксплуатацию домов для переселенцев из аварийного жилья.

«В рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в алтайском управлении Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что сейчас в Бийске проходят обыски в зданиях администрации, а также по местам проживания должностных лиц, которые являются фигурантами уголовного дела о нарушениях.

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Об обысках 18 ноября сообщили бийские СМИ. Они рассказали, что правоохранители зашли в здание администрации и вызвали чиновников к себе сразу после церемонии награждения. В администрации Бийска «360» подтвердили проверку. По их данным, речь идет о нарушениях при вводе в эксплуатацию домов по адресам Спекова, 8, Спекова 8/1, Спекова 8/2.

Эти дома в городе известны как «спековские». Квартиры в них в 2013 году получили переселенцы из аварийного жилья, однако оказалось, что они практически не пригодны для проживания.