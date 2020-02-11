Следователи проверят домашнее видео учительницы с девятиклассником в Астрахани

Астраханские следователи начали проверку домашнего видео, на котором запечатлен секс девятиклассника местной школы № 32 со своей учительницей. Пикантные кадры уже несколько дней гуляют по школе.

Сайт «Астрахань ФМ» сообщил накануне, 10 февраля, что к журналистам обратилась мать одного из учеников 32-й школы. По ее словам, видео, в котором запечатлен секс ученика с учительницей, гуляет по школе вот уже несколько дней. Компрометирующие кадры — сейчас главная тема для обсуждения в школьных кулуарах.

Пикантным хоум-видео заинтересовались следователи. Как рассказали в Следственном комитете Астраханской области, факты обязательно проверят.

«По факту информации, размещенной в СМИ, организована проверка», — подтвердил представитель СУСК России по области Андрей Хегай. Его слова привело РИА «Новости».

Входе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По итогам примут процессуальные решения. Следователи продолжают работать в школе. Имена учительницы и ученика в интересах следствия не разглашаются.

Сложные отношения между учительницей и учеником ранее стали всеобщим достоянием в Волгоградской области. В селе Паласовке педагог обрезала школьнику волосы. После громкого скандала оказалось, что учительница ни в чем не виновата, ученик и педагог заключили «мировую». А волосы — отрастут.