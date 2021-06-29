Следователи проверят данные о якобы насилующем детдомовцев подростке в Иркутске

Следственные органы Иркутска начали проверку после заявления о сексуальном насилии в центре помощи детям, которые остались без попечения родителей. Появилась информация о том, что один подросток насиловал других детей.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева заявила «Интерфаксу», что эти данные проверяются.

По ее словам, в следственные органы и аппарат детского омбудсмена в апреле поступило соответствующее заявление от работника центра. Недавно появилось заявление и от другого человека.

Центр подчиняется Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. В ведомстве заявили, что изложенные факты не нашли подтверждения. Расследование продолжается. В самом центре не комментируют ситуацию.

Анонимные Telegram-каналы ранее сообщили, что 12-летний воспитанник учреждения склонял к действиям сексуального характера мальчиков от трех до пяти лет. Утверждалось, что руководитель центра бездействовал, а самого подростка не наказали в силу возраста.