Следователи признали мать убитой девочки из Костромы потерпевшей в деле о полицейской халатности

Мать убитой в Костроме пятилетней девочки признали потерпевшей по уголовному делу о халатности в отношении полиции. Об этом «360» сообщил адвокат потерявшей ребенка семьи Андрей Алешкин.

Решение приняли в управлении СК РФ по городу. Теперь у семьи появился шанс получить реальную компенсацию. В ближайшее время адвокат намерен подать иск.

Следователи установили, что костромские полицейские ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по отношению к одному из подозреваемых в убийстве девочки.

Алешкин также поблагодарил за поддержку в ходе расследования Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства и лично ее председателя иерея Федора Лукьянова.

Ранее адвокат заявил об угрозах, которые начал получать из-за дела. Алешкин обратил внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина на ситуацию.

Обоих подозреваемых в убийстве ребенка должны отправить в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В преступлении обвинили двух ранее судимых жителей Костромы. У одного из них судимость за кражу, у другого — за изнасилование и порнографию.