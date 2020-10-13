Следователи потребовали арестовать водителя, насмерть сбившего женщину в Петербурге
Следователи в Санкт-Петербурге требуют ареста водителя, который на огромной скорости насмерть сбил женщину, а потом врезался в другую машину. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
Мужчина на огромной скорости проехал по перекрестку, где пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Там он сбил женщину насмерть, а после врезался в другой автомобиль, где пострадали еще трое человек, один из них несовершеннолетний.
На гонщика завели уголовное дело.