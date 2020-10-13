Следователи потребовали арестовать водителя, насмерть сбившего женщину в Петербурге

Мужчина на огромной скорости проехал по перекрестку, где пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Там он сбил женщину насмерть, а после врезался в другой автомобиль, где пострадали еще трое человек, один из них несовершеннолетний.

На гонщика завели уголовное дело.