Следователи показали выставленных на продажу детей в Красноярске

Три суррогатные матери из Казахстана заключили контракт с гражданами Китая на рождение детей. Беременность и роды вели в одной из больниц Красноярска. Следователи завели уголовное дело о торговле новорожденными.

Одного из появившихся на свет младенцев сняла на видео пресс-служба Следственного Комитета.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок уже стоит, держась за спинку кровати. Он ползает по манежу и гулит.

По предварительным данным, контракт суррогатные матери заключили летом 2019 года. В апреле они родили двух мальчиков и одну девочку. Детей они оставили на попечении няни, а сами вернулись домой.

Сейчас дети находятся в специальном доме ребенка, а их матерей и биологических отцов разыскивают следователи. Правоохранители уже допросили врачей и акушерок, которые занимались беременными. Расследование уголовного дела продолжается.