  • Следователи Петербурга задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

    20 сентября 2019, 20:43

    Ольга Чеснокова

    Следователи Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 23 года назад. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное ведомство.

    Сотрудники правоохранительных органов спустя 23 года задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Петербурга.

    По информации следователей, в 1996 году пьяный подозреваемый поругался со своей 22-летней знакомой. Во время ссоры он избил девушку, в результате чего она скончалась.

    Сейчас мужчина работает в такси. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве.