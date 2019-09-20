Следователи Петербурга задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов спустя 23 года задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Петербурга.

По информации следователей, в 1996 году пьяный подозреваемый поругался со своей 22-летней знакомой. Во время ссоры он избил девушку, в результате чего она скончалась.

Сейчас мужчина работает в такси. Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве.