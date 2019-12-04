Следователи осмотрели место стрельбы в Перми. Видео

Пермские следователи опубликовали видео с осмотра места стрельбы, где погибла женщина и были ранены два человека. На кадрах видно, что мужчина начал стрелять еще в квартире.

Следователи провели осмотр квартиры и автомобилей, поврежденных стрелком, в Орджоникидзевском районе Перми. В ходе осмотра они зафиксировали, сколько пуль попало в полицейский автомобиль, где находился раненый сотрудник Росгвардии. Они также осмотрели квартиру стрелка, в которой тот учинил беспорядок. Видно, что мужчина перед выходом на улицу стрелял в зеркало.

Мужчина устроил стрельбу утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми. Как сообщили в СК, находясь в состоянии опьянения, он сначала открыл стрельбу из охотничьего ружья в своей квартире, а потом вышел на улицу и стрелял по прохожим.

Жертвой стрелка из Перми оказалась 50-летняя женщина-повар. Она шла на работу Подробнее

От полученных ранений женщина скончалась на месте, еще два человека пострадали, в том числе водитель Росгвардии. В ведомстве сказали, что его жизни ничего не угрожает. Женщине, погибшей от рук стрелка, было 50 лет, в этот момент она шла на работу.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он задержан.