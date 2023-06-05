Криминал 05 июня 2023, 16:08 Следователи обнаружили тело пропавшего без вести мужчины в Челябинске

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В квартире на улице Калмыкова в Челябинске обнаружили тело мужчины, который числился пропавшим без вести. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года возлюбленная мужчины убила его ударом тупым предметом. Труп она расчленила и все это время хранила на балконе.

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Как сообщили «Новые известия», внимание на странный запах обратили соседи, против местной жительницы возбудили уголовное дело.