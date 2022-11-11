Криминал 11 ноября 2022, 18:20 Следователи обнаружили подозреваемых в убийстве подростка на берегу озера в Москве СК: в деле об убийстве подростка на берегу озера в Москве появились два подозреваемых РИА «Новости»

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Следователи установили подозреваемых в убийстве подростка, тело которого нашли на востоке Москвы 16 октября. По данным регионального СК РФ, мальчика жестоко избили два человека и заставили раздеться на берегу озера Святое.

В ведомстве установили, что подозреваемые после избиения бросили подростка на берегу, поскольку его состояние резко ухудшилось. После преступления они скрылись из московского региона.

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В ближайшее время их доставят в подразделение СК для проведения следственных действий и проверки на причастность к убийству подростка.

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Следователи установили, что 15 октября мальчик пошел гулять со сверстниками, но не вернулся домой. Его родители обратились в полицию. На следующий день тело погибшего нашли рядом с озером Святое. На подростке не было верхней одежды.

При осмотре тела эксперты выявили многочисленные повреждения. Следы травм были на лице и туловище. По факту случившегося возбудили дело об убийстве.