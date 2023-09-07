Криминал 07 сентября 2023, 19:35 Следователи нашли подозреваемого в убийстве 23-летней давности в Кургане

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Курганским следователям удалось установить причастность мужчины к убийству женщины, совершенному в 2000 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт СУ СК по Курганской области.

По версии следствия, между подозреваемым и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил металлический пестик и ударил им потерпевшую по голове, от полученных травм она скончалась.

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Отмечается, что после убийства нападавший попытался скрыть следы преступления, похитив вещи женщины.