Следователи нашли останки человека в Рязанской области

В Рязанской области в ходе поисковых мероприятий сотрудниками СК был обнаружены скелетированные останки. Есть версия, что они могут принадлежать пропавшей в 2017 году знакомой фигурантов дела «Сети»*.

Одиннадцать членов террористической организации «Сеть»*, ячейки которой существовали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии, были арестованы и заключены в феврале этого года.

Тело, которое нашли в лесу возле деревни Лопухи Рязанской, могло принадлежать Екатерине Левченко, которая пропала в Пензе в 2017 году. Девушка была знакомой фигурантов дела «Сети»*. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия по выявлению причин и обстоятельств смерти.

Ранее в СМИ сообщалось, что один из обвиняемых признался, что виновен в убийстве девушки и ее молодого человека Артема Дорофеева. Он назвал и имена своих соучастников. Тело Дорофеева обнаружили еще в ноябре 2017 года у той же деревни. По состоянию трупа было ясно, что мужчину убили. После этого семья Левченко обратилась в прокуратуру с просьбой проверить членов «Сети»* на причастность к исчезновению девушки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.