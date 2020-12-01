Следователи нашли на кладбище в Краснодаре 50 млн рублей

На Славянском кладбище Краснодара следователи нашли тайник с 50 миллионами рублей. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что эти деньги были добыты фигурантом одного уголовного дела.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края ведется уголовное расследование. Его обвиняют в обещании поспособствовать передачи взятки.

«По данным следствия, фигурант предложил подчиненному оказать содействие в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за не привлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник электросетевой компании, желая избежать негативных для себя последствий, согласился с предложением своего руководителя», — говорится в сообщении.

Тем не менее мужчина попросил время для поиска и сбора суммы. Позже он осознал противоправность действий и в начале октября сообщил об этом в СК.

После этого, 8 октября, доме фигуранта дела прошли обыски. Было изъято более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 10 дорогостоящих часов, а также документы и электронные носители. Кроме того, несколько дней назад следователи нашли на кладбище спрятанные 50 миллионов, которые фигурант мог добыть преступным путем. Обвиняемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.