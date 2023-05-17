Криминал 17 мая 2023, 10:29 Следователи начали проверку по факту продажи младенца за 60 тысяч рублей в Москве СК: по факту продажи младенца на севере Москвы началась доследственная проверка

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Женщины в московском торговом центре попытались продать ребенка незнакомке за 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего», — отметили в надзорном ведомстве.

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В Северном административном округе Москвы 15 мая три женщины 46, 39 и 30 лет в одном из торговых центров продали новорожденную девочку за 60 тысяч рублей. Покупательницей стала четвертая женщина, которая действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Злоумышленниц задержали после состоявшейся сделки: когда они составили соответствующие расписки о получении денег и передачи младенца.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения. Также следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

На данный момент ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, добавили в пресс-службе СК.