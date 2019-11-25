Следователи начали искать доказательства травли по отношению к стрелявшему в Благовещенске подростку

«В интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент стал жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц» — говорится в сообщении.

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Следствие также рассматривает версию о том, что стрельба студента стала местью за изнасилование его девушки.

Утром 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу по сокурсникам. В результате погиб один студент, а еще трое были ранены и направлены в больницу.

Студента заблокировали в одной из аудитории, пока сотрудники полиции эвакуировали учеников учебного заведения. Студент стрелял и в полицейских, которые открыли ответный огонь. После чего при задержании студент покончил с жизнью прямо в аудитории колледжа.