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    31 января 2022, 12:45

    Следователи Ленобласти задержали няню после гибели двухлетнего ребенка

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» завели следователи Ленинградской области после гибели двухлетней девочки. Подозреваемой стала няня, у которой ребенок жил. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

    Следователи Ленобласти задержали няню после гибели двухлетнего ребенка

    В ведомстве уточнили, что подозреваемая — иностранка. В России она находилась нелегально. В квартире на проспекте Науки в Санкт-Петербурге женщина жила с двумя своими детьми и взятой под присмотр двухлетней девочкой. Следователи установили, что ребенок постоянно проживал с няней с ноября 2021 года.

    Подозреваемая заявила, что ухудшение здоровья девочки она заметила еще 27 января, но к врачам не обращалась. В минувшее воскресенье, 30 января, женщина обнаружила, что ребенок умер. Об этом она сообщила матери девочки, которая приехала и забрала труп с собой в Мурино.

    Именно в квартире в Ленобласти следователи обнаружили тело девочки. Правоохранители считают, что подозреваемая не уделила внимания заболеванию ребенка, не обратилась за медицинской помощью, что привело к смерти подопечной.

    Следователи задержали няню. В ближайшее время они подадут ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

    По данным СМИ, няня не сообщала о смерти девочки ее матери на протяжении двух дней. То, что ребенок умер намного раньше, чем обнаружили тело, установила медицинская экспертиза. По неподтвержденным данным, на теле ребенка обнаружили синяки.