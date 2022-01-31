Следователи Ленобласти задержали няню после гибели двухлетнего ребенка

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» завели следователи Ленинградской области после гибели двухлетней девочки. Подозреваемой стала няня, у которой ребенок жил. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая — иностранка. В России она находилась нелегально. В квартире на проспекте Науки в Санкт-Петербурге женщина жила с двумя своими детьми и взятой под присмотр двухлетней девочкой. Следователи установили, что ребенок постоянно проживал с няней с ноября 2021 года.

Подозреваемая заявила, что ухудшение здоровья девочки она заметила еще 27 января, но к врачам не обращалась. В минувшее воскресенье, 30 января, женщина обнаружила, что ребенок умер. Об этом она сообщила матери девочки, которая приехала и забрала труп с собой в Мурино.

Именно в квартире в Ленобласти следователи обнаружили тело девочки. Правоохранители считают, что подозреваемая не уделила внимания заболеванию ребенка, не обратилась за медицинской помощью, что привело к смерти подопечной.

Следователи задержали няню. В ближайшее время они подадут ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

По данным СМИ, няня не сообщала о смерти девочки ее матери на протяжении двух дней. То, что ребенок умер намного раньше, чем обнаружили тело, установила медицинская экспертиза. По неподтвержденным данным, на теле ребенка обнаружили синяки.