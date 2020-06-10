    10 июня 2020, 17:18

    Следователи Крыма завели дело против органов опеки после смерти пропавшей девочки

    Анатолий Минкин

    Уголовное дело о халатности завели следователи против работников опеки Ленинского района Крыма. Их бездействие, считает СК, привело к смерти шестилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

    Девочка пропала в конце мая. В ходе расследования выяснилось, что ее изнасиловал и утопил недавно вышедший из колонии 39-летний местный житель. Мужчина вел асоциальный образ жизни и был неоднократно судим за кражи и угрозы убийством.

    После освобождения местный отдел полиции не поставил рецидивиста на учет, и тот почувствовал свою безнаказанность. В пьяном виде он изнасиловал и убил ребенка.

    Сама девочка жила с пьющей матерью, которая неоднократно привлекалась за невыполнение родительских обязанностей комиссией по делам несовершеннолетних. Но все нарушения оставались без внимания органов опеки. Многодетная семья в опасном социальном положении даже не состояла на учете. Никаких профилактических мероприятий с ними тоже не проводили.

    Следователи завели дело о халатности, которая привела к смерти человека. В ближайшее время они намерены оценить работу опеки, чьи сотрудники не предприняли никаких мер, что в результате закончилось изнасилованием и смертью ребенка.

    Расследование уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.