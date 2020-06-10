Следователи Крыма завели дело против органов опеки после смерти пропавшей девочки

Девочка пропала в конце мая. В ходе расследования выяснилось, что ее изнасиловал и утопил недавно вышедший из колонии 39-летний местный житель. Мужчина вел асоциальный образ жизни и был неоднократно судим за кражи и угрозы убийством.

После освобождения местный отдел полиции не поставил рецидивиста на учет, и тот почувствовал свою безнаказанность. В пьяном виде он изнасиловал и убил ребенка.

Сама девочка жила с пьющей матерью, которая неоднократно привлекалась за невыполнение родительских обязанностей комиссией по делам несовершеннолетних. Но все нарушения оставались без внимания органов опеки. Многодетная семья в опасном социальном положении даже не состояла на учете. Никаких профилактических мероприятий с ними тоже не проводили.

Следователи завели дело о халатности, которая привела к смерти человека. В ближайшее время они намерены оценить работу опеки, чьи сотрудники не предприняли никаких мер, что в результате закончилось изнасилованием и смертью ребенка.

Расследование уголовного дела взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.