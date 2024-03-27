Криминал 27 марта 2024, 17:54 Следователи изучат информацию с техсредств обвиняемых в теракте в Красногорске СК: будет изучена информация с техсредств обвиняемых в теракте в «Крокусе» Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет изучает данные с технических средств, изъятых у обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи проверят, использовали ли фигуранты интернет при подготовке террористической атаки.

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«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления», — указали в ведомстве.

Также следователи проводят исследование территории Crocus City Hall, пострадавшей от пожара. При этом применяются новейшие криминалистические средства.

«Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», — заключили в СК.