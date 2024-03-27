27 марта 2024, 17:54
Следователи изучат информацию с техсредств обвиняемых в теракте в Красногорске
СК: будет изучена информация с техсредств обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Следственный комитет изучает данные с технических средств, изъятых у обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.
Кроме того, следователи проверят, использовали ли фигуранты интернет при подготовке террористической атаки.
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«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления», — указали в ведомстве.
Также следователи проводят исследование территории Crocus City Hall, пострадавшей от пожара. При этом применяются новейшие криминалистические средства.
«Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», — заключили в СК.
СК РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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