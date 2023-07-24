24 июля 2023, 11:03
Следком завершил расследование еще трех убийств ангарского маньяка
СК передаст в суд уголовные дела еще по трем убийствам, которые совершил ангарский маньяк
Расследование еще трех убийств ангарского маньяка Михаила Попкова завершили. Об этом сообщил руководитель СУ СК по Иркутской области Анатолий Ситников, написал ТАСС.
«Это три убийства, произошедшие в начале 2000-х годов, два из которых в Иркутске, одно — в Ангарске», — заявил Ситников.
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В ближайшее время все уголовные дела передадут в суд для утверждения обвинительного заключения прокурором.
С 1992 по 2010 год Попков совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Мужчину приговорили к двум пожизненным заключениям.
В январе 2023 года СК сообщил о признании Попкова в новых преступлениях. По данным следствия, он причастен к 83 убийствам и трем покушениям, писали РИА «Новости». Осужденный также признался, что хочет отправиться на военную службу в зону спецоперации.
Ранее полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал, почему злоумышленники признаются в преступлениях после приговора. По его словам, мотивы маньяков могут быть разными, но чаще всего на признание толкают не муки совести, а желание разнообразить жизнь в колонии.
Убийства
Следственный комитет России
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