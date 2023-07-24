Криминал 24 июля 2023, 11:03 Следком завершил расследование еще трех убийств ангарского маньяка СК передаст в суд уголовные дела еще по трем убийствам, которые совершил ангарский маньяк Пресс-служба Следственного комитета

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Расследование еще трех убийств ангарского маньяка Михаила Попкова завершили. Об этом сообщил руководитель СУ СК по Иркутской области Анатолий Ситников, написал ТАСС.

«Это три убийства, произошедшие в начале 2000-х годов, два из которых в Иркутске, одно — в Ангарске», — заявил Ситников.

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В ближайшее время все уголовные дела передадут в суд для утверждения обвинительного заключения прокурором.

С 1992 по 2010 год Попков совершил 80 доказанных убийств в Иркутской области, главным образом в Ангарске и его окрестностях. Мужчину приговорили к двум пожизненным заключениям.

В январе 2023 года СК сообщил о признании Попкова в новых преступлениях. По данным следствия, он причастен к 83 убийствам и трем покушениям, писали РИА «Новости». Осужденный также признался, что хочет отправиться на военную службу в зону спецоперации.

Ранее полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал, почему злоумышленники признаются в преступлениях после приговора. По его словам, мотивы маньяков могут быть разными, но чаще всего на признание толкают не муки совести, а желание разнообразить жизнь в колонии.