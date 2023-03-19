Криминал 19 марта 2023, 16:53 Следком завел дело после убийства полицейского в Херсонской области СК России возбудил дело после убийства командира взвода ППС в Херсонской области

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Следственный комитет России завел дело по факту убийства командира взвода патрульно-постовой службы в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 17 марта неизвестное лицо заложило взрывное устройство под левое крыло автомобиля командира взвода ППС Новокаховского городского округа. Позднее, когда сотрудник ехал на машине вместе с семьей, взрывное устройство сработало.

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Полицейский скончался на месте, его несовершеннолетняя дочь и супруга получили телесные повреждения.

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«Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия», — сообщили в СК.

Следователи ведут производство по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Ранее бойцы Росгвардии задержали более 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.