Криминал 27 августа 2023, 12:27 Следком займется расследованием обстрела белгородского села со стороны ВСУ СК РФ начнет расследование после обстрела ВСУ Щетиновки, где погиб человек Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Следователи займутся расследованием очередного факта преступной деятельности ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«По сообщению органов исполнительной власти, в результате обстрела вооруженными формированиями Украины села Щетиновка Белгородской области погиб мирный житель», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Действиям причастных к преступлению лиц дадут правовую оценку.

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на мужчину, когда тот находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью.

Днем 26 августа ВСУ нанесли удар по поселку Уразово. Пострадали шесть человек, состояние одного из них было крайне тяжелым. Всего 26 августа украинская армия выпустила по региону около 150 снарядов и выстрелов.