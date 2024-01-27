Криминал 27 января 2024, 19:50 Следком заинтересовался избиением участника СВО в Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Татарстане РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершенного в Татарстане преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В соцсетях появилась информация о том, что двое местных жителей избили участника специальной операции. В результате пострадавший получил травмы.

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Бастрыкин поручил СУ СК России по Республике Татарстан возбудить уголовное дело, а также доложить об установленных обстоятельствах случившегося.

Участник СВО из Чехова тоже стал жертвой нападения группы иностранцев. В кафе между мужчинами возник конфликт, после чего приезжие избили оппонента. Следователи возбудили дело по статье «Хулиганство».

Ранее конфликт между участниками СВО и иностранцами произошел в Челябинске. В новогоднюю ночь приезжие оскорбили женщину, которая находилась в компании военных. После этого завязалась потасовка.