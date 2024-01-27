27 января 2024, 19:50
Следком заинтересовался избиением участника СВО в Татарстане
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Татарстане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершенного в Татарстане преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В соцсетях появилась информация о том, что двое местных жителей избили участника специальной операции. В результате пострадавший получил травмы.
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Бастрыкин поручил СУ СК России по Республике Татарстан возбудить уголовное дело, а также доложить об установленных обстоятельствах случившегося.
Участник СВО из Чехова тоже стал жертвой нападения группы иностранцев. В кафе между мужчинами возник конфликт, после чего приезжие избили оппонента. Следователи возбудили дело по статье «Хулиганство».
Ранее конфликт между участниками СВО и иностранцами произошел в Челябинске. В новогоднюю ночь приезжие оскорбили женщину, которая находилась в компании военных. После этого завязалась потасовка.
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