25 июля 2023, 11:20
Следком вычислил полицейского, который за деньги собрал досье на Дарью Дугину
Глава СКР Бастрыкин: полицейский продал второму фигуранту дела данные о Дарье Дугиной
Уголовное дело против полицейского, который собрал за деньги информацию о политологе Дарье Дугиной и передал ее второму подозреваемому, перешло к завершающей стадии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об этом РИА «Новости».
Следователи вычислили, кто собрал и передал за денежное вознаграждение информацию о ней и ее семье. Расследование, по словам Александра Бастрыкина, подошло к завершению, фигуранты начали знакомиться с материалами дела.
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«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции», — сказал он.
Машину Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. Александр Бастрыкин уточнил, что мощность заложенного взрывного устройства составила 500 грамм в тротиловом эквиваленте.
Президент России Владимир Путин посмертно удостоил Дарью Дугину орденом Мужества, сообщил «Царьград». В Керчи в ее честь установили мемориальную табличку, а Росмолодежь, Общественная палат и Россотрудничество учредили премию «Русский фронтир».
Уголовное дело
Убийства
Следственный комитет России
Погибла Дарья Дугина
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