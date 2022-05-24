Следком возбудил уголовное дело о покушении на журналиста в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на российского журналиста агентства «Россия сегодня» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием» и «Покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением профессиональной деятельности».

«Следователями СК России во взаимодействии с коллегами из правоохранительных органов ЛНР принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении Следкома.

Правоохранители установили, что украинские военные обстреляли автомобиль журналистов, который двигался по трассе Старобельск — Рубежное в ЛНР.

Журналисты занимались в республике освещением специальной операции и действий российской армии.