Следком возбудил уголовное дело после грубого задержания девочки в Петербурге

В российских соцсетях появилось видео, на котором несколько полицейских грубо заталкивают в служебную машину 14-летнюю девочку. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Инцидент произошел в Калининском районе северной столицы.

«В интернете были размещены сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района города Санкт-Петербург», — сообщила пресс-служба Следкома. Возбужденное уголовное дело находится на особом контроле руководства Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что началась проверка по факту доставления несовершеннолетней в отдел полиции.

По версии полицейских, 17 ноября 14-летняя девочка в 14:30 нарушила ПДД, переходя Гражданский проспект в неположенном месте. Нарушительница отказалась сообщать свои персональные данные и показать паспорт. Поэтому полицейские решили доставить ее в отдел.

«Она ответила отказом и оказала сотрудникам полиции активное сопротивление. На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, они оба были доставлены в отдел полиции, где было установлено, что девушка несовершеннолетняя и не является субъектом правонарушения. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены», — сказано в сообщении.

Мать 14-летней девочки сообщила изданию «Фонтанка», что ее дочь переходила не проспект, а прилегающий к нему «карман» без светофора. По словам женщины, в задержании школьницы приняли участие пятеро полицейских.

Она пожаловалась «Деловому Петербургу», что девочка пострадала, и побои уже зафиксированы.

«Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение)», — пожаловалась петербурженка.

Родители девочки написали заявление в прокуратуру. Случившимся также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина