Криминал 16 сентября 2023, 10:20 Следком возбудил дело против шести участников АУЕ СК: следователи возбудили уголовное дело против шести членов АУЕ

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Уголовное дело в отношении шести участников экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* возбудил Следственный комитет России. В зависимости от роли каждого из них в деятельности группировки их подозревают в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Азамата Карданова, Руслана Назранова, Жантемира Тешева, Мажида Мадатова, Астемира Фашмухова и Михаила Кочаряна», — указали в ведомстве.

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Мужчин заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистского объединения, а также участии в деятельности запрещенной в России организации.

Обстоятельства совершенных преступлений выясняли сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарской Республике и ГУ МВД по СКФО.

По версии следствия, в 2019 году Карданов принял криминальный статус «положенец». Позже, в 2020 году, он находился в СИЗО КБР, где создал ячейку АУЕ*. Деятельностью организации руководил Назранов. Подозреваемые Тешев, Мадатов, Фашмухов и Кочарян были участниками группировки в различные периоды.

Правоохранители провели 13 обысков в домах задержанных и их родственников, а также пять обысков во ФСИН.

Самого Карданова арестовали. Остальные подозреваемые отбывают наказание в исправительных учреждениях. Расследование по делу продолжили.

Ранее суд приговорил главаря ОПГ Аслана Гагиева к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве шести человек и руководстве преступным сообществом.

*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.