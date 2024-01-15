Криминал 15 января 2024, 10:11 Следком расследует преступления против жителей Донбасса Бастрыкин: СК расследует преступления против жителей Донбасса и Новороссии

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Следственный комитет России даст правовую оценку действиям тех, кто совершал преступления против жителей Донбасса и Новороссии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Могу сказать с уверенностью, что Следственный комитет со своей стороны даст уголовно-правовую оценку преступным действиям тех, кто принимал участие в разработке и реализации преступных планов против мирных жителей Новороссии и Донбасса», — сказал он.

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Глава СК подчеркнул, что эта работа важна также в историческом аспекте, а не только в уголовно-правовом.

«Мы продолжим расследовать преступления вооруженных формирований Украины, а также должностных лиц самого высокого уровня. Многим уже предъявили заочные обвинения», — добавил Бастрыкин.

По его словам, за убийства мирных жителей к длительному тюремному заключению уже приговорили свыше 200 боевиков ВСУ. Среди них есть участники полка «Азов»*.

После начала СВО Следственный комитет завел ряд уголовных дел против командиров ВСУ, причастных к обстрелам мирных жителей республик Донбасса.

* — полк признан террористической организацией, запрещен на территории РФ.