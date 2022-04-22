Следком проверит фигурантов досье херсонского СБУ на причастность к пыткам военных

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить причастность фигурантов найденного в Херсонской области досье на сотрудников СБУ к преступлениям против российских военных, сказано на сайте ведомства.

В руки силовиков попали данные обо всех сотрудниках управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе личные дела 14 бойцов спецподразделения отдела центра спецопераций «Альфа». Предполагается, что они могли быть задействованы в организации и совершении диверсий. Центральный аппарат СКР запросит у коллег всю полученную информацию.

«Следственный комитет в рамках уголовного дела изучит указанные сведения и проверит причастность сотрудников херсонского СБУ к уже задокументированным преступлениям, в частности в отношении российских военнослужащих», — сказано на сайте Следкома.

Видео с пытками российских военнопленных появилось в интернете в марте. Украинские боевики избивали их и стреляли по ногам. Спустя время СКР завел несколько уголовных дел — на Украине были найдены тела четырех российских военных со следами пыток. Тем временем украинские власти уведомили британское правительство об отказе соблюдать положения Женевской конвенции при обращении с военными.