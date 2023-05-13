Криминал 13 мая 2023, 13:03 Следком признал факты коррупции при выполнении оборонзаказа Глава СК Бастрыкин сообщил о фактах коррупции при выполнении оборонзаказа в России РИА «Новости»

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Некоторые российские корпорации, выполняя государственный оборонный заказ, допускают факты воровства и коррупции. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, его слова привел ТАСС.

«Даже в сфере оборонной промышленности реализуют мошеннические схемы. Дальше ехать просто некуда, даже в такое тяжелое время для страны некоторые корпорации допускают факты воровства и коррупции», — сказал он.

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Глава ведомства предложил штрафовать коррупционеров в корпорациях без ареста по решению суда.

Ранее в России вынесли первый приговор за срыв государственного оборонного заказа. Батайский суд приговорил к пяти годам тюремного заключения условно бывшего главу конструкторско-технологического бюро «Вектор» Анатолия Михалина за срыв оборонного заказа.