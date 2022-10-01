Следствие потребовало арестовать подозреваемого в убийстве москвички на прогулке с собакой | 360°

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Мир
01 октября 2022, 13:32
Отказом Украине по НАТО Запад показал готовность «использовать и выбросить» ее — Захарова
Мир
01 октября 2022, 13:25
Китайский дипломат мемом намекнул на причастность США к авариям на «Северных потоках»
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Подмосковье
01 октября 2022, 13:13
Подмосковье продолжит поставлять амуницию для мобилизованных призывников — Воробьев
Общество
01 октября 2022, 12:48
Первому замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву посмертно присвоили звание Героя России
Общество
01 октября 2022, 12:31
Появились фото первой россиянки, рожденной в ДНР после вхождения в состав России
Спецоперация
01 октября 2022, 12:17
Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео
Мир
01 октября 2022, 12:13
Китай и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по вхождению Донбасса в состав России
Мир
01 октября 2022, 12:10
Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса
Власть
01 октября 2022, 12:07
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год