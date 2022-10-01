Следствие потребовало арестовать подозреваемого в убийстве москвички на прогулке с собакой | 360°

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Следствие потребовало арестовать подозреваемого в убийстве москвички на прогулке с собакой

СК по Москве потребовал арестовать исполнителя заказного убийства женщины в Троице

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Московские следователи подали в Троицкий районный суд ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу для исполнителя заказного убийства женщины в деревне Троица. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

Уроженца Архангельской области обвинили в убийстве по найму и незаконном обороте оружия.

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«Обвиняемый дал признательные показания и подробно описал, как совершал преступление», — заявили в СК.

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Тело 49-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили неподалеку от деревни Троица в Новой Москве. Ее застрелили во время прогулки с собакой.

По данным РЕН ТВ, главным подозреваемым в заказе убийства стал 52-летний супруг женщины — пенсионер МВД Юрий Н. В момент выстрела он находился рядом. В квартире мужчины правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы.

По одной из версий, Юрий хотел завладеть имуществом своей жены. Соседи отмечали, что за последнее время не слышали никаких ссор между парой, написал RT.

Убийства

СК РФ

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