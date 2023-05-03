Криминал 03 мая 2023, 12:04 Следком показал видео с подозреваемыми в убийстве аниматоров в Краснодарском крае Следком: подозреваемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае задержали Пресс-служба Следственного комитета

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Подозреваемых в убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко задержали. Подробности сообщил СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года трое мужчин 30, 31 и 45 лет заметили на трассе возле станицы Березанской Выселковского района иномарку, в которой находились молодой человек и девушка. Подозреваемые решились на убийство, чтобы заполучить деньги и другие ценности людей.

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«Фигуранты в нескольких банкоматах сняли с расчетных счетов потерпевших более 180 тысяч рублей. Похитив денежные средства, злоумышленники совершили убийство мужчины и девушки. В целях уничтожения следов преступлений подозреваемые сокрыли тела потерпевших и сожгли автомобиль мужчины», — написали в Следкоме.

Аниматоры Кирилл и Татьяна пропали 28 апреля на трассе М-4 «Дон», когда возвращались после выступления домой. Жена мужчины некоторое время поддерживала с ним связь — по ее словам, их машина пробила колесо, неизвестные вызвались помочь. После коллег-аниматоров не видели. С банковских счетов молодых людей начали пропадать деньги.

Тем не менее ночью машина аниматоров трижды попала на запись камер видеонаблюдения возле банкоматов. Спустя несколько дней авто нашли сгоревшим в лесополосе.

«В настоящее время с подозреваемыми работают следователи и криминалисты краевого управления СКР. Обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — передавала пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России. Ведомство также показало оперативное видео с задержанными.

«Мы порезали парня и девушку. Могу показать, где это находится», — сказал один из подозреваемых.

На записи также видно, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было закопано в лесополосе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что полиция также нашла тело пропавшей девушки-аниматора. Однако по последним данным Следкома, место, где злоумышленники спрятали убитую, пока устанавливается.