Криминал 15 марта 2023, 23:47 Скрывавшегося 4 года от уплаты алиментов мигранта задержали в Петербурге

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Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали мигранта, который на протяжении четырех лет находился в федеральном розыске. Злоумышленника разыскивали из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержали подозреваемого 13 марта. Он обратился в паспортно-визовый сервис на улице Красного Текстильщика для оформления документов.

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Выяснилось, что мужчину объявили в розыск с 2019 года. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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