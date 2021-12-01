Скрывавшегося 22 года преступника поймали в Сочи

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Краснодара задержали мужчину, который находился в бегах от полиции с 1999 года. Задержание состоялось 26 ноября 2021 года.

Беглец, родившийся в городе Кириши в Ленинградской области, совершил два преступления, будучи должностным лицом, 22 года назад. Одно из правонарушений связано с мошенничеством, а второе — с оборотом наркотиков. В 1999 году прошло предварительное следствие, подозреваемого отпустили под залог, после чего он скрылся.

В 2008 году мужчину осудили заочно в Киришском городском суде по двум статьям Уголовного кодекса — 159 и 228. Его приговорили к наказанию в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

У осужденного получалось долгое время скрываться благодаря поддельному паспорту, которым он пользовался, проживая в Абхазии, но последние шесть лет он провел в Краснодарском крае. Его задержали в Сочи, на Виноградной улице. Правоохранители подтвердили его личность по отпечаткам пальцев.