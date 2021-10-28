Скрывавшегося 20 лет фигуранта дела об убийстве прокурора ХМАО сдал сын

Полиция поймала Юрия Чекина, подозреваемого в заказном убийстве в 2000 году прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Его искали все эти годы. Предполагаемого преступника сдал правоохранительным органам его сын. Об этом сайту Znak.com рассказал адвокат Чекина Михаил Пуртов.

По словам юриста, об этом ему сообщила племянница подозреваемого, через которую мужчина поддерживал связь с внешним миром.

«Она-то мне сегодня и рассказала, что именно Сергей выдал полиции местоположение отца. Я вообще не понимаю, зачем он это сделал. <…> Может быть, его к этому подвели. Или позарился на вознаграждение в один миллион рублей от МВД опять же», — приводит сайт слова адвоката.

В МВД отметили, что никаких денег Чекин-младший не получит, так как он все рассказал не по собственной воле, а только когда его поставили перед фактом.

Накануне сотрудники СК, МВД и ФСБ задержали Юрия Чекина по подозрению в организации убийства Юрия Бедерина 21 год назад. Все это время Чекин отсиживался в квартире: он не выходил на улицу и не обновлял документы.