Скрывавшегося 18 лет преступника поймали в Челябинской области

По данным издания, в 2002 году в поселке Зауральском мужчина повздорил с двумя людьми и избил их. Позднее один из пострадавших скончался от полученных трав.

«Здоровью второго был причинен вред средней тяжести», — уточнили в пресс-службе ведомства.

После драки злоумышленник пропал, и все эти годы скрывался от сотрудников правопорядка. Его удалось найти и задержать. Уголовное дело направлено в суд.