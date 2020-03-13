Скрывавшегося 18 лет преступника поймали в Челябинской области
В Челябинской области задержан мужчина, который скрывался от правоохранителей около 20 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, в 2002 году в поселке Зауральском мужчина повздорил с двумя людьми и избил их. Позднее один из пострадавших скончался от полученных трав.
«Здоровью второго был причинен вред средней тяжести», — уточнили в пресс-службе ведомства.
После драки злоумышленник пропал, и все эти годы скрывался от сотрудников правопорядка. Его удалось найти и задержать. Уголовное дело направлено в суд.