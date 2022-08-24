СКР показал видео с места убийства настоятеля храма в Домодедове

Полиция задержала подозреваемого в поджоге воскресной школы и убийстве настоятеля храма в Домодедове. Следственный комитет России показал видео с места преступления.

Предполагаемому преступнику 22 года. По версии следствия, он сначала поджег один из кабинетов воскресной школы при церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово, затем напал на священнослужителя.

«В какой-то момент в помещение вошел настоятель храма, и злоумышленник совершил нападение на него, нанеся потерпевшему колото-резаное ранение. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Очевидцы преступления вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали злоумышленника», — сообщили в Следкоме.

Подозреваемого нашли быстро, так как он и не уходил — сидел рядом с телом убитого, сообщил Telegram-канал Baza. Парень работал учителем в воскресной школе и преследовал бывшую ученицу. Его уволили.

Правоохранители возбудили уголовное дело за убийство и уничтожение имущества. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей и самого подозреваемого. В рамках дела назначат несколько экспертиз.