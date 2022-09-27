Житель ХМАО попытался задушить пассажира самолета | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 07:53 Поделиться Telegram

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Viber Житель ХМАО попытался задушить пассажира самолета СКР передал в суд дело против наркомана в ХМАО о хулиганстве в самолете РИА «Новости»

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Следователи передали в суд дело о хулиганстве в самолете. Мужчина из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в состоянии наркотического опьянения устроил дебош во время полета из Магадана в Новосибирск, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Все произошло в декабре прошлого года. Пассажир 40 лет находился в состоянии наркотического опьянения и вел себя опасно. Он приставал к другим людям и членам экипажа, ругался с ними, хаотично размахивал руками, бил по спинкам сидений и другим частям салона.

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«Используя в качестве оружия неустановленный предмет, пытался душить им одного из пассажиров, на неоднократные замечания бортпроводников не реагировал», — сообщили в СКР.

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Мужчину связали ремнями, а когда самолет сел, передали сотрудникам транспортной полиции. Против него возбудили уголовное дело за хулиганство и арестовали. Вину он признал частично. Следователи считают, что своими действиями авиадебошир представлял угрозу не только для пассажиров и экипажа, но и безопасности всего полета.

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