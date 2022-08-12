Скопинского маньяка отправили под домашний арест

Суд отправил скопинского маньяка Виктора Мохова под домашний арест на два месяца. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России, передало РИА «Новости».

Мохова обвиняют в соучастии в сокрытии следов убийства.

«На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в СК РФ.

В Скопинском районном суде Рязанской области уточнили, что срок домашнего ареста установлен до 7 октября.

Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, пользоваться интернетом и телефоном. Скопинскому маньяку грозит до двух лет колонии.

Ранее подозреваемый в убийстве в Рязанской области 39-летний мужчина сообщил, что ему помог спрятать тело Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк. Тело 43-летнего местного жителя нашли во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района 7 августа. По данным источника, убийство произошло в доме Мохова во время распития спиртного, он помог подозреваемому оттащить тело.