Скопинского маньяка арестовали за ночевку вне дома
Скопинского маньяка Мохова арестовали за нарушения условий надзора
Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову 10 суток административного ареста после повторного нарушения условий надзора, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт судебного участка.
Постановление было опубликовано 9 августа. Согласно документу, Мохов отсутствовал по месту проживания после полуночи. Фигурант административного разбирательства признал свою вину. Решение мирового суда может быть обжаловано.
Мохов, работавший в 2000 году слесарем, похитил двух девушек и несколько лет держал их в подвале. Одна из жертв дважды рожала от него детей, но преступник отбирал младенцев. Девушкам удалось передать на волю записку, благодаря чему их спасли.
Скопинского маньяка приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позднее его срок сократили до 16 лет и 10 месяцев. Весной 2021 года Мохов вышел из тюрьмы и вернулся на родину.
Суд установил за ним надзор на шесть лет — ему запрещено гулять в ночное время суток, а также покидать место жительства без разрешения правоохранительных органов. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Мохову не место на воле, его нужно изолировать от общества.