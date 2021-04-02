Скопинский маньяк нарушил правила административного надзора

Вышедший из колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, нарушил условия административного надзора. Это следует из базы данных судебного участка № 31 Скопинского районного суда Рязанской области.

Согласно представленным материалам, судья признала Мохова виновным в невыполнении возложенных на него обязанностей и административных ограничений. Наказанием за подобное нарушение может быть штраф от одной до 1,5 тысяч рублей, либо административный арест до суток.

Это не единственный иск по нарушениям Мохова после освобождения. МО МВД России «Скопинский» и Скопинский межрайонный прокурор подали заявление в районный суд о нарушениях административного надзора бывшим заключенным. Судебное заседание пройдет 6 апреля.

Виктор Мохов вышел на свободу из колонии строгого режима после 16 лет и 10 месяцев заключения. Его осудили за похищение в 2000 году двух девочек-подростков 14 и 17 лет, которых он почти четыре года удерживал бункере.

После освобождения он останется под административным надзором. Мохову нельзя покидать пределы района и выходить из дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, он обязан отмечаться в отделе полиции.

Но после освобождения Мохов дал скандальное интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором признался, что готов снова встретиться со своими пленницами. Пострадавшая от его действий Екатерина Марынова обратилась в Следственный Комитет за государственной защитой.