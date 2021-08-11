Склад с поддельными водкой и виски на 4 млн рублей обнаружили в Подмосковье

На складе в Королеве полицейские обнаружили склад поддельного алкоголя. Они изъяли около 15 тысяч паленки на четыре миллиона рублей.

Помещение склада арендовали двое мужчин 29 и 53 лет, сообщили ГУ МВД России по Московской области.

Помимо готовых к продаже 15 тысяч бутылок водки и виски, на складе хранились 90 тысяч пустых бутылок и 500 канистр со спиртосодержащей жидкостью.

«Большая часть алкоголя оклеена имитацией специальных марок, которые по результатам исследования не соответствуют продукции, выпускаемой на предприятии Гознака, остальная алкогольная продукция была не маркирована. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на указанный товар, владельцами не предоставлено», — сообщили в ведомстве.

Общая стоимость изъятого алкоголя составила четыре миллиона рублей. Образцы отправлены на экспертизу, результаты которой покажут степень опасности продукции для жизни и здоровья.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям: статья 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации», статья 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и статья 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК России.

Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, другого взяли под стражу.