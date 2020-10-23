Склад с поддельным алкоголем накрыли в Екатеринбурге

Он рассказал, что были задержано четыре выходца из ближнего зарубежья. Они занимались изготовлением поддельных алкогольных напитков и продавали их как известные бренды.

«Оперуполномоченные УСБ ГУ МВД области конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции», — рассказал Горелых.