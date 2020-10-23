Склад с поддельным алкоголем накрыли в Екатеринбурге
Правоохранители накрыли склад с поддельным алкоголем в Екатеринбурге. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Он рассказал, что были задержано четыре выходца из ближнего зарубежья. Они занимались изготовлением поддельных алкогольных напитков и продавали их как известные бренды.
«Оперуполномоченные УСБ ГУ МВД области конфисковали свыше 30 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции», — рассказал Горелых.