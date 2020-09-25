Склад с 80 тысячами бутылок нелегального пива нашли в Новосибирске

Всего изъято более 80 тысяч бутылок с напитком, а это свыше 60 тысяч литров жидкости. Изъятую нелегальную продукцию отдадут на хранение в АО «Росспиртпром».

Бутыли с пивом обнаружили работники Росалкогольрегулирования. Владельцы подпольного бизнеса не смогли предоставить им документы, подтверждающие законность выпуска и реализации продукции.

Это не первый случай, когда в Сибири находят целый склад нелегального алкоголя. В конце августа правоохранители обнаружили в Омске цех, в котором производилось до пяти тысяч бутылок нелегальных алкогольных напитков в сутки.

Массовые нарушения выявили в торговле алкоголем в России. По итогам проверок с января по апрель 2020 года обнаружено 87% алкогольной продукции и 93% спирта, которые производились и продавались незаконно.